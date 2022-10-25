Спецслужбы похитили тело умершего иранского журналиста

Сотрудники спецслужб Ирана воспрепятствовали похоронам в стране умершего в Берлине журналиста Резы Хагигатнеджада.

Радио Свобода сообщает, что тело сотрудника Радио Фарда (иранской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода) было доставлено в Иран для похорон по согласованию с иранскими властями. Однако, по данным источников Радио Фарда, агенты Корпуса стражей исламской революции изъяли тело и вывезли его в неизвестное место.

Реза Хагигатнеджад работал на РСЕ/РС с 2019 года. Он умер в возрасте 45 лет от рака в берлинской клинике Шарите 17 октября. Родственники утверждают, что получили все необходимые разрешения для того, чтобы он был похоронен в родном городе Шираз. Тело покойного было доставлено в Иран 25 октября. Иранские власти ситуацию не комментировали.