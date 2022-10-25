Российский посол назвал «ошибкой» мнение, что Украина победит

Ошибочно полагать, что Украина может одержать победу в войне, считает посол РФ в Великобритании Андрей Келин, сообщили российские СМИ.

По словам дипломата, мнение о том, что Украина может выиграть битву ошибочное, а также является абсолютным стратегическим просчетом. «Потенциал, который есть у России и Украины, несравним. В настоящее время Украина – это почти провалившееся государство», - считает Келин.

По его мнению, Украина в настоящий момент может существовать только благодаря пожертвованиям и вооружению Запада.