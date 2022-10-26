Зеленский заявил о непростой ситуации на фронте

Украинские войска ведут жестокие бои с россиянами в Донецкой области, сказал президент Украины Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.



"Жестокие бои продолжаются в Донецкой области – Бахмутское направление, Авдеевка. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои", - заявил глава украинского государства.

По его словам, "продолжаются активные действия по другим направлениям".