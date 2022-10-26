По данным армянских источников, цель визита Арутюняна в Россию, а также график его встреч в Москве будут объявлены позже. Тем не менее, в прессе уже промелькнуло предположение о том, что в Москве Арутюнян намерен переговорить о своем будущем с представителями российской политической элиты. Поскольку, как утверждают информированные источники в Москве, Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, на самом деле собирается возглавить так называемое «правительство» в Ханкенди, то есть, другими словами, сесть в кресло Араика Арутюняна.

Сообщается, что прошлой ночью из Еревана в Москву вылетел Араик Арутюнян, глава сепаратистского режима, действующего на территории Азербайджана, временно находящейся под контролем российских миротворцев.

Как уже сообщал haqqin.az, в начале сентября этого года Рубен Варданян неожиданно отказался от российского паспорта и в качестве гражданина Армении переехал на постоянное место жительства в Ханкенди, где заявил, что начинает работать во имя «спасения Арцаха».

Правда после того, как в начале октября Араик Арутюнян предложил свежеиспеченному «арцахцу» должность «государственного министра», Варданян ответил не сразу, заявив, что вначале хочет «выяснить мнение народа».

Было очевидно, что Арутюнян сделал Варданяну это предложение вовсе не по своей воле, а по прямому указанию Москвы. Ибо не было ни малейших сомнений в том, что за неожиданным желанием московского олигарха «припасть к армянским истокам Арцаха» отчетливо проглядываются башни Кремля.

И вот, несколько дней назад, Варданян объявил, что принимает предложение Арутюняна и готов занять должность «государственного министра» в так называемом «правительстве Арцаха».

Как сообщают из Еревана, к своей новой должности российский миллиардер приступит 4 ноября. По имеющимся данным, Варданян намерен основательно перетрясти состав «правительства» сепаратистского режима. В переводе с политического языка на общепринятый, это означает, что свежеиспеченный «государственный министр» постарается в первую очередь выдавить из номенклатурной обоймы людей Араика Арутюняна.

Что же касается нового места работы для самого «премьер-министра Арцаха», то и этот вопрос, очевидно, будет в ближайшие дни решаться в Москве.