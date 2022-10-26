Проармянский сенатор США находится под следствием

По словам источников, расследование ведется федеральной прокуратурой Манхэттена. Точный характер расследования не ясен. Представитель прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка отказался от комментариев, как и представители ФБР.

Роберт Менендес, который является председателем сенатского комитета по международным отношениям, в 2015 году был обвинен в коррупции из-за его отношений с врачом-офтальмологом Саломоном Мелгеном. Прокуратура тогда обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков. Следствие считало, что из-за махинаций с государственными медицинскими страховками налогоплательщики были обмануты как минимум на $9 млн. Сенатор также обвинялся в преступном поощрении интересов Мелгена при поставках портового оборудования для Доминиканской Республики. Источники американских СМИ утверждали, что Менендес пытался добиться бесплатной проверки оборудования на американской границе. Он не признал себя виновным, в 2018 году обвинения с него сняли.