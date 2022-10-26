Проармянский сенатор США находится под следствием
Американский сенатор, главный армянский и греческий лоббист Роберт Менендес, находится под федеральным уголовным расследованием, сообщает ABC News со ссылкой на источники. Советник сенатора подтвердил информацию.
По словам источников, расследование ведется федеральной прокуратурой Манхэттена. Точный характер расследования не ясен. Представитель прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка отказался от комментариев, как и представители ФБР.
Роберт Менендес, который является председателем сенатского комитета по международным отношениям, в 2015 году был обвинен в коррупции из-за его отношений с врачом-офтальмологом Саломоном Мелгеном. Прокуратура тогда обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков. Следствие считало, что из-за махинаций с государственными медицинскими страховками налогоплательщики были обмануты как минимум на $9 млн. Сенатор также обвинялся в преступном поощрении интересов Мелгена при поставках портового оборудования для Доминиканской Республики. Источники американских СМИ утверждали, что Менендес пытался добиться бесплатной проверки оборудования на американской границе. Он не признал себя виновным, в 2018 году обвинения с него сняли.