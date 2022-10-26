В захваченном россиянами Шахтерске горит нефтебаза. А в Запорожье гремят взрывы

В городе Шахтерск Донецкой области Украины горит нефтебаза. Причина возгорания неизвестна, сообщили украинские СМИ и телеграм-каналы в среду, 26 октября.

Власти захваченного в 2014 году Россией города заявляют об ударе ВС Украины. В частности, сообщается о пожаре в районе железнодорожного вокзала. Канал СтратКом ВСУ сообщает, что на базе произошел взрыв топливных цистерн, предназначенных для заправки техники всей донецкой группировки войск.

В то же время сообщается, что россияне в ночь на 27 октября обстреляли Запорожье. В результате атак возник пожар. По словам властей города, объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram сообщил, что ВС Украины на юге страны сбили много дронов-камикадзе иранского производства, но в небе еще часть летит в сторону севера и северо-запада Украины.