Затулин «второй день под впечатлением»: «Один Путин у нас знает...»

Депутат Госдумы РФ, известный своей рьяной проармянской позицией Константин Затулин, которого на днях объявили в Армении персоной нон грата, заявил, что действия властей Армении «ведут к отрыву республики от России».

«Я пришел к выводу, что их дела «последнего периода» реально ведут к отрыву Армении от России, а если получится – то и русского народа от армянского... Один Путин у нас знает, пришли ли мы уже к точке невозврата в отношениях с властью Армении. Возможно, встреча 31 октября в Сочи это прояснит», - написал Затулин в своем Telegram-канале.

Последние заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна относительно запрета на въезд в Армению Затулина и Маргариты Симоньян, депутат назвал «разглагольствованием».

Затулин снова затронул запрет на его въезд в Армению. «Второй день живу под впечатлением: целый «начальник управления внешних связей Национального Собрания Республики Армения» – бывший посол Армении в Украине объявил «нежелательным» мой приезд в Республику Армения», - написал он.

Процитировав фрагмент из письма главы управления парламента Армении, согласно которому высказывания Затулина «последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений» между государствами, депутат Госдумы задается вопросом, о каких высказываниях и за какой период идет речь, а также, как он «сумел одними высказываниями «нанести ущерб развитию отношений между нашими государствами».