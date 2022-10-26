В Беларуси заявили, что в ноябре-декабре ждут «раскачивание темы»

"Буквально с ноября-декабря начнется очередное раскачивание темы, сопряженное с созданием очагов социальной напряженности в студенческой среде. Это очередной шаг, который мы ожидаем в ближайшее время", - приводит слова первого заместителя председателя КГБ Сергея Теребова БелТА.

Теребов утверждает, что в настоящее время в Беларуси обеспечены порядок и безопасность, и, "как ни парадоксально, но именно в связи с этим" правоохранительные органы фиксируют "нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины".

"Политэмигрантские центры продолжают деятельность по развитию своего политического проекта - так называемого объединенного переходного кабинета - и обеспечению его признания и финансирования Западом в качестве правительства в изгнании. Цель здесь одна - лишение легитимности действующей власти и оправдание терактов и диверсий", - считает первый зампред КГБ.