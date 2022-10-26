США пообещали помочь Европе справиться с зависимостью от России

Отказ стран Евросоюза от российских энергоносителей не проходит безболезненно, но Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь им пережить зиму. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Bloomberg.

«Европа, а в особенности ее ведущие страны за последние девять месяцев сделали для слома зависимости (от российских энергоносителей – ред.) больше, чем за многие годы. Но, как и любой переход, особенно переход от того, что устоялось на протяжении многих лет, это вызывает сложности, связано с трудностями, не проходит безболезненно, и европейцы понимают это», - заявил он.

Энтони Блинкен подчеркнул готовность Соединенных Штатов помогать европейским странам энергоресурсами, чтобы повысить их шансы безболезненно пережить зиму.