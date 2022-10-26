Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:46

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в среду о желании королевства продать Турции истребители Eurofighter, которые могли бы стать альтернативой американским F-35. Умение администрации Байдена создавать проблемы во взаимоотношениях с партнерами уже стало притчей во языцех. В Вашингтоне так до конца и не осознали, что мир несколько изменился, и теперь в проведении жесткой политики в отношении партнера США по НАТО возможны всяческие коллизии.

Упорное нежелание Белого дома поставить Анкаре F-35 или оборудование для модернизации F-16 было в буквальном смысле обнулено заявлением министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о желании продать Турции истребитель Eurofighter, которые могли бы стать альтернативой американским F-35. Лондон в этой ситуации весь «в шоколаде». Тут и долгосрочный заказ, тут и рабочие места, тут и прибыль для британской авиастроительной промышленности. Вашингтон же – в тягостном недоумении. Как же, дескать, это случилось? Разве так можно было? Как будто кто-то отменял конкуренцию даже между ближайшими союзниками и партнерами. Лондон на вираже легко обошел Штаты, серьезно подыграв Эрдогану. Во-первых, продемонстрировав, что не воспринимает турецкого президента в качестве «хромой утки». Во-вторых, показав, что способен помогать партнерам в непростых ситуациях. И это вполне логичное продолжение той политики, которую Британия ведет в отношении Анкары.

Достаточно вспомнить, что после неудавшейся попытки переворота в Турции в 2016 году именно британский посол в Анкаре Ричард Мур, ныне переместившийся в кресло главы SIS, легендарной английской секретной службы, приложил все усилия для того, чтобы Лондон сразу же занял решительную позицию против мятежников. И организовал приезд Бориса Джонсона, на тот момент главы МИДа, в турецкую столицу, чтобы продемонстрировать солидарность с Эрдоганом. Тогда же прозвучало и легендарное от Джонсона: «Лондон будет стоять бок о бок с Анкарой». НАТО – это не монолит. И если какой-то участник Североатлантического альянса почувствует, что может в продвижении своих национальных интересов обойти партнера, то без всяких раздумий это сделает, что уже неоднократно наблюдалось. Что в отношении Британии, что в отношении Турции, что в отношении Германии и Франции. Даже Польша охулки на руку не положит. В том, видимо, и сила этого альянса – ведь конкуренция не дает «забронзоветь» и впасть в стагнацию. Каждый день новые вызовы, требующие оперативных решений. А вот когда угрозы становятся общими – тут противнику и предстоит столкнуться с «непоколебимой решимостью», будь то Ирак или Афганистан.

А тут как нельзя вовремя подоспело сообщение об уголовном преследовании Боба Менендеса, председателя комитета сената США по международным отношениям. Детали пока неизвестны. «Сенатор Менендес знает о расследовании. Если будут сделаны какие-либо официальные запросы, сенатор готов оказать любую помощь, которая запрашивается у него или его офиса», - сообщили в аппарате главного лоббиста отказа Турции в продаже модернизационного блока для F-16 и исключении Анкары из программы F-35 в ответ на запрос haqqin.az. Впрочем, претензии к Менендесу составляют собой секрет Полишинеля. Как обычно, сенатор, весьма отзывчивый на просьбы греческой и армянской диаспоры, вновь перешел «красные линии». Ну вот любит человек красивую жизнь, и никакие американские законодательные ограничения вести себя скромнее ему не указ.