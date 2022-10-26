Журналистка и создатель медиахолдинга «Осторожно Media» Ксения Собчак сбежала из России в Литву. Это подтвердил глава литовского Департамента Госбезопасности Дарюс Яунишкис, пишут российские СМИ.

По его словам, она въехала в Литву как гражданка Израиля по израильскому паспорту и может находиться в стране до 90 дней без визы. Въехать она смогла потому, что «не представляет угроз нацбезопасности» стране, заявил Дарюс Яунишкис.

Из России журналистка сначала уехала в Беларусь, а уже оттуда въехала в Литву. В Интернете появились видео, где показано, как Ксения Собчак пешком пересекла литовскую границу.

Ксению Собчак и ее подчиненного подозревают в вымогательстве денег у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. 26 октября в ее загородном доме прошли обыски.