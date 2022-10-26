Муслим Магомаев был одним из столпов азербайджанской и советской эстрады ХХ века, заявил министр культуры Азербайджана Анар Каримов, выступая на юбилейном вечере по случаю 80-летия со дня рождения певца и композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева во Дворце Гейдара Алиева.

«Для меня большая честь говорить о Муслиме Магомаеве. Потому что он один из столпов азербайджанской и советской эстрады ХХ века. Его неповторимый голос и бессмертные произведения живут в сердцах миллионов», - сказал он.

Министр напомнил, что в 2002 году по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку на высоком уровне было отмечено 60-летие М.Магомаева. Именем певца названа одиннадцатилетняя музыкальная школа № 26 в нашей столице, на доме, где он жил в Баку, установлена памятная доска, на Аллее почетного захоронения и в Москве установлен памятник артисту. По распоряжению главы государства в этом году на Бакинском бульваре был открыт памятник артисту. В 2012 и 2017 годах по распоряжению президента Ильхама Алиева с большой торжественностью были отмечены 70-летие и 75-летие певца. Начиная с 2010 года каждые два года в Москве проводится международный конкурс вокалистов имени М.Магомаева.

Присутствовавшие на мероприятии артисты Азер Зейналов, Фидан Гаджиева, Фаик Агаев, Тунзале Агаева, Мири Юсиф, Эмин Агаларов, певец Вагиф Нагиев, проживающий в Украине, российский артист Астемир Апанасов, Огтай Мир Гасым, Фаиг Суджеддинов, Фархад Бадалбейли и народный артист Фархад Халилов поделились своими воспоминаниями и произнесли памятные речи о Муслиме Магомаеве.

Юбилейный концерт завершился отрывками из магнитофонной записи выступления президента Ильхама Алиева на церемонии открытия памятника М.Магомаеву на Бакинском бульваре 17 августа 2022 года и совместным исполнением артистами на сцене песни «Азербайджан».