Британская разведка раскрыла планы Кремля

Кремль работает над отводом критики россиян от центрального руководства страны. Это указано в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 27 октября.

24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать «разработку мер безопасности» в регионах России. Это приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с центральной системой национальной безопасности России.

По мнению экспертов, более активное вовлечение региональных чиновников призвано отвести критику общественности от действий центрального руководства страны. С помощью такого шага Кремль отведет часть недовольства от себя и переведет его на местные и региональные власти.

Риск заключается в том, что центральному руководству России теперь будет сложнее оградить российское общество от последствий «специальной военной операции» в Украине.