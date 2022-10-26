Грузинского депутата нашли мертвым в квартире

Депутат парламента Грузии Ираклий Хахубия был найден мертвым в четверг, 27 октября, в собственной квартире в Тбилиси.

Грузинские СМИ пишут, что о смерти 51-летнего Хахубия сообщила жена. Семья пока не говорит о причинах случившегося. Известно, что в доме депутата обнаружили огнестрельное оружие. Следствие ведется по статье «Доведение до самоубийства».

Хахубия был депутатом парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» 9 и 10-го созывов. Сын депутата, 21-летний Бека Хахубия, в 2017 году погиб во время автоаварии возле Горийского тоннеля.