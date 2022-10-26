Fitch повысило рейтинг банка АВВ на две ступени

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинги банка АВВ. Агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка с уровня В до уровня ВВ- и определило прогноз как «cтабильный». Полное закрытие открытой валютной позиции банка сыграло основную роль в повышении рейтинга на две ступени.

Эксперты Fitch заявили, что текущий рейтинг устойчивости (VR) АВВ отражает устойчивое финансовое положение банка и указывает на стабильную структуру баланса. Немаловажную роль здесь играет и то, что АВВ является государственным банком. Структура активов АВВ отличается превосходным качеством, прибыльностью и высокой ликвидностью по сравнению со средними показателями в этой отрасли. Агентство высоко оценило доходную позицию банка, на что повлияли положительные мнения о качестве активов, устойчивости капитала. Также было отмечено соответствие показателей деятельности банка нормативным требованиям.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.