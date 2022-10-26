В России рассказали, кто «раскачивает» Центральную Азию

Террористы из разных стран и группировок разжигают в Центральной Азии антироссийские настроения. Об этом заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов, пишут российские СМИ.

По словам дипломата, террористы разжигают в Центральной Азии антироссийские настроения в контексте спецоперации на Украине, а Соединенные Штаты и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях.

Россия будет помогать Афганистану стабилизироваться, так как данный регион является серьезным потенциальным источником терроризма в Центральной Азии. Сейчас в Афганистане действуют более 20 террористических группировок, численность которых составляет около 10 тысяч боевиков, подчеркнул замглавы российского МИД.

«Мы будем содействовать Кабулу в стабилизации ситуации в стране и обеспечении интересов безопасности, в том числе с учетом того, что афганский фактор остается серьезным потенциальным источником террористической активности в Центральной Азии», - отметил Олег Сыромолотов.