Сборную Ирана по футболу могут не пустить на чемпионат мира-2022

Необходимо исключить сборную Ирана по футболу из участников футбольного чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре. Команду можно заменить на сборную Италии. С таким заявлением посол постпредства Доминики при ООН Паоло Дзамполли обратился к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, пишет Football Italia.

"Мир требует от вас немедленных действий руководства по дисквалификации Ирана с чемпионата мира. Мир ФИФА не должен быть омрачен негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков по всему миру. Как вы знаете, ваш коллега Стефано Доменикали, президент "Формулы-1", отменил Гран-при чемпионата в России. Весь мир мечтает, чтобы Италия сыграла против Англии после того, как вы дисквалифицируете Иран. Я уверен, что вы примете лучшее решение для болельщиков по всему миру", - сказано в официальном письме Паоло Дзамполли.

Сборная Ирана отобралась в финальную часть чемпионата мира, который стартует 20 ноября в Катаре. Команда попала в группу B вместе с командами Англии, Уэльса и США.