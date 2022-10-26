Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:45

Как уже сообщал накануне haqqin.az, спикер парламента Армении Ален Симонян подтвердил, что премьер-министр Никол Пашинян отправится 31 октября в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Хотя российские источники сообщали об этой встрече заблаговременно, до заявления Симоняна армянская сторона не подтверждала участия своего премьера. Несмотря на то, что Никол Пашинян согласился поехать в Сочи для обсуждения армяно-азербайджанского мирного договора по плану России, его команда использует в последние дни в адрес Москвы довольно жесткую риторику. Никакой пользы от трехсторонней встречи соратники Пашиняна не ожидают, при этом называя Россию «ангажированным посредником» и «ненадежным союзником», а самого Владимира Путина – «царем».

В частности, в ответ на критику официального представителя МИД России Марии Захаровой в адрес посреднических усилий Вашингтона и Брюсселя, заявившей, что их настоящая цель заключается не в поиске компромиссов и взвешенных решений, а в вытеснении России из региона, очень резко отреагировал депутат Виген Хачатрян от правящей партии «Гражданский договор». По словам армянского парламентария, заявление Марии Захаровой выходит далеко за рамки дипломатической этики. «Если у России есть проблемы с Западом, они могут их решать, но не за счет Армении и ее территорий, - заявил, в частности, Хачатрян. - Хотя Россия называет себя стратегическим союзником Еревана, она пока не требовала от Азербайджана «вывести свои войска с суверенной территории Армении». Я хочу понять, кем нам в таком случае приходится Россия, и в этом вся проблема».

Хачатрян считает, что союзнические отношения Армении с Россией необходимо срочно пересмотреть. И пока Москва публично утверждает, что военно-технический диалог двух стран успешно развивается, депутат парламента Армении говорит, что сотрудничество в этой сфере находится под вопросом. «Военное сотрудничество с Россией больше сдерживает нас, чем усиливает, - подчеркнул Хачатрян. - Мы должны серьезно подумать об этом». Еще раньше другой армянский парламентарий, бывший заместитель министра обороны Гагик Мелконян, заявил, что Россия оказала давление на Ереван, потребовав от него открыть Зангезурский коридор. По его убеждению, Россия проявляет предвзятое отношение в армяно-азербайджанских вопросах. Мелконян пояснил, что ничего хорошего для Армении от возможной встречи Пашинян-Алиев-Путин не ждет, не говоря уже о том, что не уверен, состоится ли эта встреча вообще.