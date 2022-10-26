Мы должны ладить друг с другом: Си Цзиньпин обратился к США

В обращении китайского руководителя, которое цитирует китайское государственное телевидение, говорится, что "для обеспечения мира во всем мире две страны должны найти способы ладить друг с другом. Мир сегодня не является ни мирным, ни спокойным. США и Китай должны вместе содействовать международной стабильности".

По словам Си Цзиньпина, "усиление коммуникации и сотрудничества между Китаем и США как мировыми державами поможет усилить глобальную стабильность и укрепить мир и развитие во всем мире".

Председатель КНР указал, что его страна готова "сотрудничать с США в условиях взаимного уважения и мирного сосуществования в поисках путей, которые позволят двум странам ладить друг с другом в новую эру". Это пойдет на благо не только США и КНР, но и всему миру, подчеркнул Си.

В то же время президент США Джо Байден во время встречи с военными советниками заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и что Си знает об этом.