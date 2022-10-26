Украина раскрыла число погибших из-за войны детей

За время войны в Украине погибли как минимум 430 детей, больше 822 получили ранения различной степени тяжести. Об этом заявила Генпрокуратура Украины на официальном сайте.

Помимо этого, из-за российских бомбардировок и обстрелов было повреждено 2677 учебных заведений Украины, 331 из них разрушена полностью.

Эти данные не окончательные. Подсчет жертв и повреждений инфраструктуры продолжается на временно оккупированных и недавно освобожденных территориях, а также в местах ведения активных боевых действий.