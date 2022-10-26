В Азербайджане усилят контроль за информацией на этикетке разливной минеральной воды, рассказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли на пресс-конференции по случаю принятия нового закона о безопасности фасованной питьевой воды и воды, используемой в процессе переработки пищевых продуктов.

Согласно закону «О безопасности пищевых продуктов», который вступит в силу с 1 января 2023 года, свойства того или иного пищевого продукта, которые не являются для него специфичными, не должны указываться на этикетке продукта.

По словам Тахмазли, спустя год после публикации закона производство, переработка и оборот натуральной минеральной воды будет разрешаться только после государственной регистрации.

Председатель Агентства также отметил, что будет усилен контроль за отображением информации (на этикетке разливной минеральной воды) о минеральном составе природных минеральных вод. Ввозить и производить продукцию можно будет только при превышении лимитов, предусмотренных законодательством с отражением информации о минеральном составе.