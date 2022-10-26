Украина стянула часть войск к границе с Беларусью

Украина стянула часть своих сил к границе с Беларусью, чтобы отразить возможные атаки российской армии через ее границу. Об этом заявил замглавы Генштаба Украины Алексей Громов, пишет Reuters.

«В настоящее время создание ударной группировки (в Беларуси - ред.) не просматривается. Но угрозы есть и будут. Мы реагируем, мы уже увеличили свои силы на северном направлении», - сказал он во время брифинга.