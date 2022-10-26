О ядерной сделке с Ираном нужно забыть?

США не намерены возвращаться за стол переговоров с Ираном по поводу ядерной сделки 2015 года, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишут израильские «Детали».

«Мы не намерены искать никакой «новой канвы» на этих переговорах, – заверил Кирби.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность нового ядерного соглашения с Ираном, отметив при этом, что поддерживает решение всех проблем, связанных с Ираном, исключительно дипломатическим путем.

«Соглашения в ближайшее время не будет, потому что иранцы продолжают поднимать на переговорах совершенно посторонние вопросы, не имеющие отношения к ядерной сделке, – заявил Блинкен. – Пока Тегеран стоит на своих нынешних позициях, продвижение к ядерному соглашению видится невозможным».