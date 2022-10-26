Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:29

Про Украину забыли. О кризисе в России речь не идет. «Грязная бомба», готовившаяся коварным Киевом, отложена в сторонку. Москва сейчас подобна очумевшему калейдоскопу в руках свихнувшегося Мастера – и обсуждает побег из России Ксении Собчак. Которая «виртуозно» обманула жестокую российскую «охранку». Они ее, видите ли, ждали в аэропорту Внуково-3, где она должна была вылететь в Дубай, а хитромудрая Ксюша провернула российскую спецслужбу на среднем пальце – сиганула на машине в Беларусь и там натурально пешком литовскую границу перешла, прямо к супостатам.

Картину этого эпического побега, правда, несколько портят кадры с камер наружного наблюдения, где отчетливо видно, что два пограничника деликатно провожают Ксению Собчак прямо к пограничному столбу. Только что рюкзак ей не поднесли, но это уставом запрещено. А так никаких проблем. Если не знать, что Ксюша в списке «А» ФСБ России. То есть относится к лицам, пересечение границ которым должно осуществляться только по санкции с самого верха. Получается, что пока одна оперативная группа контрразведки ждала ее во Внуково-3, пограничный наряд перевел ее через границу в совершенно другом месте. А так не бывает. Точнее, бывает, но только если поступил приказ из совершенно заоблачных кремлевских высот – выпустить. Сама Ксения Анатольевна сейчас заявляет, что преследование в отношении нее – это облава «на последнюю свободную редакцию в России». Пафосно, но ложь от начала и до последней буквы. Свобода слова в России сейчас определяется тем, как это оценит Путин. Было время, когда Алексей Венедиктов с его «Эхо Москвы» гарцевал, говорил в эфире вещи для путинской России совершенно немыслимые. Как только его кремлевские покровители потерпели поражение в аппаратных играх, тут же и радиостанцию, и частоты в эфире отобрали, а его самого сделали маргиналом. Как наглядный урок остальным: коль нет у вас покровителей в Кремле – нечего и либералов из себя изображать.

Ксения Собчак этого урока не усвоила. Как всякий скороспелый «журналист из подворотни», а как прикажете называть трансформацию скандальной ведущей скандального «Дома-2» в журналистку, да еще и с политическими амбициями, с замахом на президентский пост – она попросту переоценила свои возможности. Будучи членом семьи Анатолия Собчака, бывшего работодателя Путина, Ксения Собчак и ее мама, сенатор Нарусова, пользовались максимально возможной свободой в путинской России. Они были назначены официальными оппозиционерами и с усердием отрабатывали эту картинку, созданную Кремлем. «Как вы имеете право говорить, что у нас свободы слова нет? Посмотрите, как смело у нас Собчак с критикой выступает. Да и мать ее, Нарусова, от дочери не отстает».