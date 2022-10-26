Шахин Мустафаев: Армения имитировала выполнение своих обязательств

В Армении связывают понятия экстерриториальности и транспортного коридора, хотя они не связаны друг с другом, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает АПА.

Он напомнил, что транспортный коридор – это транспортный маршрут, проходящий через территории нескольких стран, которые ведут согласованную транспортную, таможенную и иную политику с тем, чтобы уменьшить затраты и время прохождения для поощрения перевозок, и в Армении это хорошо известно.

Касаясь заявлений армянской стороны о том, что Зангезурский коридор якобы ущемляет суверенитет Армении, вице-премьер напомнил, что контроль за транспортным сообщением на территории Армении осуществляется Пограничной службой ФСБ России.

«Насколько этот факт ущемляет суверенитет, вопрос к правительству Армении», - отметил он.

Мустафаев также прокомментировал решение правительства Армении трех КПП на границе с Азербайджаном, назвав их имитацией выполнения своих обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

«Потому что... по результатам мониторинга, дороги, исходящие из этих точек, по рельефу и климатическим условиям большую часть года не пригодны для транспортного сообщения с Нахчываном и тем более для международных транзитных перевозок, что является одной из целей разблокировки. К тому же как правило КПП открываются по согласованию сторон, зеркально, с Азербайджаном же на этот счет никаких согласований не было», - сказал Мустафаев.