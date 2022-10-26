Кремль опровергает: Путин не передавал Зеленскому послание

Президент России Владимир Путин не отправлял президенту Украины Владимиру Зеленскому специального послания о возможном диалоге между Москвой и Киевом через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", - ответил он на вопрос о том, передавал ли глава России такое послание.

Владимир Путин рассказал президенту Гвинеи-Бисау о том, как проходили переговоры РФ и Украины, от которых Киев впоследствии отказался. Во время встречи российский лидер подчеркнул, что Украина отказалась от переговоров по указу США.

По словам Дмитрия Пескова, Россия готова сесть с Украиной за стол переговоров, но этого не хочет Киев.