На иранском государственном телевидении продемонстрировали видеоролик с угрозами в адрес Израиля и Азербайджана, в котором говорилось, что «любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен». Об этом 27 октября написало Arab News.

Ролик показали через несколько дней после учений Корпуса стражей исламской революции у границ Ирана с Азербайджаном. «Израиль… не отклоняйся слишком далеко от своего пути, не копай себе могилу своими руками… Иран заявляет об этом, чтобы Азербайджан знал и понимал… любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен», – говорится в тексте песни, которая транслировалась по иранскому Sahar TV.

Разведывательная группа CaucasusWarReport заявила, что «угроза впервые была открыто высказана на иранском правительственном канале Sahar в противоречивой манере, поскольку основной аудиторией канала являются иранские азербайджанцы».