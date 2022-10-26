У МВД Азербайджана новые полномочия Указ Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджанской Республики от 8 февраля 2012 года №586 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики».
Согласно указу, выбор юридического лица, имеющего международный опыт в соответствующей области, и обеспечение подписания с ним соответствующего договора с целью подготовки нового поколения удостоверений личности граждан Азербайджанской Республики поручается Министерству внутренних дел Азербайджана.
Ранее эти полномочия принадлежали Министерству экономики.