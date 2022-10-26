В британском парламенте задались вопросом: чем еще помочь Азербайджану?
Представитель Палаты лордов в парламенте Великобритании Дэвид Эванс в ходе парламентских дебатов призвал правительство страны оказать давление на Ереван для предоставления точных карт минных полей, а также выделить Азербайджану финансовую помощь для разминирования деоккупированных территорий.
«Я благодарен правительству Великобритании за финансовую помощь в размере 1 миллиона фунтов стерлингов на разминирование в Азербайджане. 260 азербайджанцев погибли или получили ранения, подорвавшись на минах на освобожденных территориях Азербайджана за последние два года, Армения отказывается разглашать какую-либо информацию о 3890 азербайджанцах, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны. Какие переговоры, если таковые имели место, наше правительство проводило с правительством Армении по поводу предоставления точных карт минных полей территории Азербайджана? Какую дальнейшую поддержку рассматривает британское правительство?», - спросил Эванс.
Другой член Палаты лордов, баронесса Удин также призвала британское правительство убедить Армению полностью сотрудничать с Азербайджаном.
Фактом является то, что после заключения трехстороннего соглашения о прекращении огня азербайджанцам не были предоставлены какие-либо подробности о 3890 пропавших без вести азербайджанцах. Что делает правительство, чтобы убедить правительство Армении в полной мере сотрудничать с азербайджанцами, чтобы искоренить эти затянувшиеся гуманитарные кризисы?», - задалась вопросом Удин.
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