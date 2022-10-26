Казахстан и Евросоюз обсудили Транскаспийский транспортный маршрут

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили возможности использования Транскаспийского транспортного маршрута. Сообщение об этом опубликовано на сайте Евросовета.

Были обсуждены возможности использования и развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Касым-Жомарт Токаев и Шарль Мишель в беседе подчеркнули важность расширения существующих и развития новых международных транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией.

Новые маршруты и связи позитивно отразятся на глобальных цепочках поставок и производства в регионе.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.