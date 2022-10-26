Абоненты Nar выбирают цифровое удобство с eSIM
Число абонентов, которые используют услугу eSIM, предоставляемую впервые в Азербайджане с технологией распознавания лиц, продолжает расти.
Благодаря возможности онлайн-подключения к услуге число абонентов, активировавших свой цифровой номер, увеличилось на 24% за последний месяц. Согласно информации, предоставленной мобильным оператором, телефоны iPhone и Samsung являются лидерами среди подключаемых устройств.
В отличие от пластиковых SIM-карт, eSIM исключает случаи порчи, потери номера или необходимости обращения в центры услуг за дубликатом номера, а также дает возможность использовать несколько номеров даже в однокарточных телефонах. Нужно набрать *#06#, чтобы убедиться, что ваше устройство поддерживает технологию eSIM. Получить номер eSIM можно легко со страницы esim.nar.az, никуда не переходя.