Невероятный успех учреждений Минтруда: удостоились сразу 11 международных наград

Прошедший в Марокко Всемирный форум социального обеспечения подтвердил, что проводимые в последние годы в Азербайджане социальные реформы, основанные на широком применении инновационных решений и современных подходов, отвечают интересам международных организаций и что эти реформы уже признаны передовыми мировыми практиками на международном уровне.

Следует отметить, что на форуме, организованном Международной ассоциацией социального обеспечения (ISSA), Госфонд социальной защиты наградили по критериям «Хорошее управление» и «Качество обслуживания», а Агентство DOST отличилось в категории «Качество услуг». Количество международных наград, полученных обоими учреждениями, в этом году уже достигло 11.

Также DSMF и Агентство DOST стали первыми учреждениями нашей страны, прошедшими Программу признания ISSA и успешно завершившими программу.

Эти достижения являются продолжением последовательных международных успехов, достигнутых министерством в 2022 году. Только в этом году учреждения министерства получили 11 международных наград, в том числе:

Государственный фонд социальной защиты:

Высшая награда «Международное государственное учреждение 2022» (Великобритания)

Награда Международной ассоциации социального обеспечения и 2 сертификата качества

Награда Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов.

Агентство DOST:

European Social Services Award Европейской социальной сети

3 награды и сертификат качества от Международной ассоциации социального обеспечения

Награда Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов.

Эти награды получены благодаря социальным реформам, проводимым в Азербайджане, эффективному управлению, адаптации качества услуг к международным требованиям, проактивных услуг, направленных на удовлетворение потребностей граждан, и применению гибких и прозрачных цифровых механизмов.

Также в 2021-2022 годах учреждениям министерства было вручено 12 международных сертификатов ISO.

Международные организации заинтересованы в распространении таких передовых практик в других странах. В ходе форума подчеркнули, что ISSA будет способствовать применению опыта DOST Азербайджана в других странах через платформу организации.