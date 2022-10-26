США не уверены в «ценовом потолке» на российскую нефть

Соединенные Штаты рассматривают смягчение условий механизма предельных цен на российскую нефть, так как опасаются резкого роста цен на мировых рынках. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Раньше Белый дом рассматривал предельные цены по нижней границе доходности нефти для России в пределах $40–60 за баррель. Однако сейчас чиновники допускают, что «потолок» будет выше.

Вашингтон опасается резкого ухудшения ситуации на мировых рынках. Она может измениться после введения «ценового потолка» на нефть из России. Для Соединенных Штатов рост цен на нефть чреват новыми общественными недовольствами внутри страны: высокая цена на энергоресурсы разгоняет инфляцию, а тема цен на бензин в Америке стала одной из важнейших в преддверии промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс.