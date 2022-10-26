Россия по дипломатическим каналам обратилась к Армении за подтверждением и разъяснением запрета на въезд в Армению первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину и главному редактору RT Маргарите Симоньян. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением. Мы видели подобные сообщения, мы официально попросили разъяснить, так ли это и с чем все это связано, если это подтвердится», - заявила Захарова, которую цитируют российские СМИ.