Евросоюз планирует сотрудничать с Кыргызстаном

Кыргызстан и Европейский союз подпишут Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Об этом стало известно после встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Астане, сообщает 24.KG.

По словам Шарля Мишеля, Евросоюз рассматривает сотрудничество с Центральной Азией как одно из важнейших направлений. По этой причине он готов улучшить и активизировать партнерство с регионом и с Кыргызстаном. Глава Евросовета заявил, что Евросоюз готов предложить Бишкеку конкретные проекты для взаимодействия.