В Астаре вырублены редкие деревья фото
В селе Сяльвя Астаринского района вырублены деревья, занесенные в Красную книгу.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов, сотрудники Государственной службы экологической безопасности выявили в селе Сяльвя Астаринского района факт вырубки и повреждения занесенных в Красную книгу азатовых деревьев.
По словам чиновника службы Бахруза Мамедова, следствием установлено, что деревья незаконно срубил житель района Гидаят Меликзаде, чем нанес природе ущерб в 102 200 манатов.
По факту составлен акт и, поскольку размер ущерба, причиненного зеленым насаждениям, создает состав преступления, собранные документы для дачи правовой оценки направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики.