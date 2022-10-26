Путин примет участие в срочном саммите ОДКБ по Армении
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября. Президент России Владимир Путин примет в ней участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
В ходе сессии обсудят результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по Решению СКБ ОДКБ по причине обострения обстановки на азербайджано-армянской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Армении.