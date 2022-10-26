Украинцев ждут длительные отключения света
Из-за новых российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре в стране ужесточат меры экономии электроэнергии. Об этом сообщила администрация президента Украины, пишет BBC.
"Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения", - сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
По этой причине будут дополнительные ограничения на потребление электричества в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Поставщик электроэнергии YASNO сообщил, что из-за серьезных разрушений энергетической инфраструктуры Киевской области после российских ударов ночью 27 октября дефицит мощности в столице может составить 30% от обычного числа.
Отключения света в Киеве будут продолжительнее и коснутся большего числа потребителей.
"Необходимо готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок", - предупредил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.