Украинцев ждут длительные отключения света

Из-за новых российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре в стране ужесточат меры экономии электроэнергии. Об этом сообщила администрация президента Украины, пишет BBC.

"Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения", - сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

По этой причине будут дополнительные ограничения на потребление электричества в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.