Как российские СМИ помогли украинским военным

После репортажа корреспондента «России-24» Бориса Максудова об ударе по железнодорожной станции ВСУ скорректировали удар по цистернам с бензином в Шахтерске. Об этом пишут российские СМИ.

Утром 27 октября журналист вышел в эфир с железнодорожной станции Шахтерска, где 26 октября произошел масштабный пожар после обстрела с украинской стороны. Корреспондент показал, что там до сих пор остались целыми цистерны с топливом.

Через несколько часов после выхода репортажа ВСУ ударили по этому месту тремя ракетами HIMARS, которые вызвали новый пожар.