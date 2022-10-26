Слова украинского журналиста вызвали недовольство в Узбекистане

Узбекистан не производит совместно с Ираном вооружение и военную технику. С таким заявлением выступила пресс-служба узбекского Гособоронпрома.

«Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной промышленности опровергает информацию, что Узбекистан является местом сборки иранских боевых БПЛА (дронов), которые используются в вооруженном конфликте в Украине», - цитирует Fergananews заявление пресс-службы Гособоронпрома Узбекистана.

Информация о якобы совместном производстве Узбекистана и Ирана боевых беспилотников прозвучала в интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с бизнесменом Леонидом Невзлиным. По словам Гордона, иранские беспилотники производятся и в Узбекистане, его собеседник согласился с этим.

На вопрос о том, может ли Израиль нанести удары по местам сборки дронов в Иране, Ираке и Узбекистане, Невзлин ответил, что Узбекистан - это нейтральная, дружеская страна, и ей будет достаточно ультиматума, поставленного Израилем и Америкой.

На слова Гордона и Невзлина обратил внимание заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Алишер Кадыров, который призвал МИД и Минобороны Узбекистана «официально опровергнуть эту клевету и заставить Гордона принести извинения».