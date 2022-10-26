«Карабах» в гостях у «Нанта»: достаточно и ничьей

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени во французском Нанте на стадионе «Божуар» начнется матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы между местным футбольным клубом «Нант» и чемпионом Азербайджана « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Келетом. На VAR будет работать нидерландский дуэт, руководимый Джеройном Маншотом.

Напомним, в Баку «Карабах» разгромил «Нант» со счетом 3:0. В сегодняшней игре агдамцам достаточно сыграть вничью, чтобы обеспечить себе 2-е место и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Впрочем, все еще остается шанс и на 1-е место в группе, которое выводит сразу в 1/8 финала. С этой точки зрения «Карабаху» нужно сегодня побеждать и рассчитывать на то, что в параллельном матче «Фрайбург» не одолеет «Олимпиакос».

Турнирное положение в группе «G»:

1.«Фрайбург» - 12 очков (4 матча)

2.«Карабах» - 7 (4)

3.«Нант» - 3 (4)

4.«Олимпиакос» - 1 (4).