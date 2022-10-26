Геи-болельщики возмутились словами британского министра
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вызвал недовольство своим призывом к представителям ЛГБТ-сообщества, которые являются футбольными фанатами и полетят в Катар на чемпионат мира по футболу, не подчеркивать свою сексуальную ориентацию.
Британские представители ЛГБТ-сообщества должны проявить уважение к традициям Катара и быть сдержаннее во время проведения чемпионата мира по футболу-2022. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает LBC.
«Пожалуйста, проявляйте уважение к принимающей стране. Катарцы пытаются создать у себя условия, чтобы каждый, кем бы он ни был, чувствовал себя естественно и мог насладиться футболом», - заявил он. По словам высокопоставленного дипломата, при некоторой гибкости со стороны футбольных болельщиков чемпионат мира в Катаре может стать «безопасным и захватывающим событием».
В офисе нового премьер-министра страны Риши Сунака опровергли заявление главы МИД Джеймса Клеверли. «Мы не ожидаем, что фанаты-геи пойдут на какой-то компромисс в отношении того, кто они такие, и вы знаете, что в Великобритании есть четкие правила на этот счет. Политика Катара не такая, как в Великобритании, и мы ее не принимаем», - сказали в офисе премьера.