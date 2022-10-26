В России попытались мобилизовать граждан Узбекистана. Они обратились к Мирзиёеву

По словам директора мусороперерабатывающего завода АО «ЭкоСити» Юрия Парахина, повестки пришли 50 работникам предприятия, половина из которых – граждане Узбекистана.

В Орловской области России 20 гражданам Узбекистана были вручены повестки с требованием явиться в военкомат в рамках мобилизации, сообщает Fergananews.

«Большая часть мужчин нашего предприятия... получила повестки. Повестки были направлены и гражданам дружественных государств. Этим людям за участие в СВО грозит лишение свободы в своей стране», - рассказал Парахин, призвав правоохранительные органы вмешаться в ситуацию.

Получившие повестки граждане Узбекистана записали видеообращение, в котором попросили помощи у президента Шавката Мирзиёева. В областном военкомате комментировать эту ситуацию отказались.

Агентство напоминает, что летом от участия в войне между Россией и Украиной граждан Узбекистана предостерегли Агентство по внешней трудовой миграции (АВТМ), посольство Узбекистана в РФ и Генпрокуратура республики. Они напомнили о статье 154 («Наемничество») Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет.