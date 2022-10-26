В Кремле заявили, что речь Путина «будут читать и перечитывать»

Выступление президента РФ Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» потом будут «читать и перечитывать», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передают российские СМИ.

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом много дней предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал Песков.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве.