В Кремле заявили, что речь Путина «будут читать и перечитывать»
Выступление президента РФ Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» потом будут «читать и перечитывать», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передают российские СМИ.
«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом много дней предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал Песков.
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве.
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