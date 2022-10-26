Путин: Запад ведет кровавую, опасную и грязную игру

Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение, он (Запад) всегда действует на обострение, ведет «кровавую, опасную и грязную игру», заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Путин обвинил Запад «в разжигании войны в Украине, обострении ситуации вокруг Тайваня, усилении энергетического кризиса и разрушении газопроводов».