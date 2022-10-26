Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» вспомнил про убийство иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» в результате авиаудара ВВС США.

«Взяли, Сулеймани убили - иранского генерала. Убили и сказали - да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живём? Совсем охамели».