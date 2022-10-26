Путин: Россия не враг Западу

Россия не считала и не считает себя врагом Запада, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

По словам Путина, у России «есть право выбрать собственный путь». «Настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социально-политическую систему. Если такое право есть у США, у стран Евросоюза, то, безусловно, есть и у стран Азии, у исламских государств, монархии Персидского залива, есть оно, конечно, и у нашей страны, у России», - сказал он.