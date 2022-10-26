Россия была «абсолютно искренней» с Западом, но ничего не получила взамен, заявил президент России Владимир Путин.

«Давайте жить дружно, давайте вести диалоги и укреплять доверие, а значит мир. Мы были абсолютно искренними. Что же мы получили в ответ? По всем возможным направлениям сотрудничества «нет», - сказал Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

В своем выступлении Путин также обвинил Запад «в навязывании своих ценностей другим странам».

«Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и быть. Пускай делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении», - сказал он.

Президент России подчеркнул, что в этом плане «западному миру противостоят традиционные общества Востока, Латинской Америки, Африки, Евразии, составляющие основу мировой цивилизации».