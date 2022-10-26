Путин назвал сидящий глубоко внутри россиян лозунг

Путин также сообщил, что «постоянно думает» о потерях российской армии в войне с Украиной.

«У России есть как потери, так и приобретения, связанные с проведением «специальной военной операции» в Украине. Что касается нашего государства, конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением «спецоперации». Я все время об этом думаю».