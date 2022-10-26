Команда по художественной гимнастике Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр» в Мингячевире находится в эти дни на сборах на Национальной гимнастической арене в Баку.

Цель – улучшить уровень подготовки юных спортсменок и как можно лучше подготовиться к 27-му первенству Азербайджана, которое пройдет в Шеки 6-8 декабря и будет посвящено 20-летию восстановления Федерации гимнастики Азербайджана.

В Мингячевире секция художественной гимнастики функционирует с 2016 года. Тут занимаются 86 девочек.

С целью развития гимнастики в регионах подобные сборы для гимнасток из различных районов страны будут организовываться регулярно.